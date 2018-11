Keine Frage, Reiner Calmund ist ein Urgestein der Fußball-Bundesliga. Der frühere Manager und Geschäftsführer von Bayer Leverkusen feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag. Holger Dahl schaut zurück auf sieben Jahrzehnte, in denen sich Calmund seinen drei großen Leidenschaften hingegeben hat: Fußball, Essen - und Genießen.

Calmund feiert im Phantasialand in seiner Geburtsstadt Brühl eine XXL-Fete mit rund 250 Gästen, darunter neben viel Fußball-Prominenz auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, mit dem sich Calli regelmäßig austauscht. In seinen runden Geburtstag feiert er zuvor in seiner Wahlheimat Saarlouis in der Dillinger Hütte im kleineren Kreis rein. Seit Sommer 2012 lebt Calmund mit seiner Ehefrau Sylvia und seiner Adoptivtochter Nisha im Saarland.



Nachdem Calmund seine aktive Fußball-Karriere auf Grund eines Sportunfalls beenden musste, versuchte er sich bei Frechen 20 als Jugendtrainer. Es folgten Engagements bei Franken Lövenich, BC Efferen und dem Verbandsligisten SC Brühl. Im Jahr 1976 zog es den gebürtigen Rheinländer nach dem Studium der Betriebswirtschaft schließlich zu Bayer Leverkusen. Für Bayer 04 war Calmund rund 30 Jahre aktiv, zunächst als Jugendleiter und Stadionsprecher, bis 1988 war er außerdem Vorstandsmitglied. Anschließend übernahm Calmund den Posten des Managers der Profifußballabteilung und wurde 1999 schließlich Geschäftsführer der Bayer Fußball-GmbH, ehe er den Werksklub 2004 verließ.



Die größten Erfolge der Leverkusener während Calmunds Engagement waren der Gewinn des UEFA-Cups 1988 und des DFB-Pokals 1993 sowie die Teilnahme am Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid. Zu seinen Verdiensten um den Verein gehören die Verpflichtungen von Bernd Schuster, Ulf Kirsten, Michael Ballack und Rudi Völler.



Mit Material von SID.