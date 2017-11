RB Leipzig will am Dienstag die Chance auf den Achtelfinaleinzug in der Champions League wahren. Dafür braucht der Fußball-Bundesligist unbedingt einen Sieg bei AS Monaco. Momentan liegt die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Halbfinalisten der Vorsaison in der Gruppe G auf Rang drei. Jan Günther berichtet. Inforadio überträgt das Spiel in Konferenz mit der Partie BVB - Tottenham ab 20.45 Uhr live.