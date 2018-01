dpa Bild: dpa

Hertha gegen Dortmund - Punkteteilung im Olympiastadion

Lange gut gespielt, am Ende etwas eingebrochen, aber das Unentschieden doch noch gerettet. Hertha BSC spielte am Freitagabend 1:1 gegen Borussia Dortmund. Die Berliner holen damit den ersten Punkt in diesem Jahr. Inforadio-Reporter Jakob Rügerhat die Partie gesehen.