Wie präsentiert sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach der 0:3-Pleite in den Niederlanden gegen den amtierenden Weltmeister? Dem Anpfiff um 20:45 Uhr gegen Frankreich in Paris (komplett live im Inforadio) wird mit denkbar großer Spannung entgegengefiebert, denn bei einer neuerlichen Niederlage steht Bundestrainer Joachim Löw auf der Kippe. Doch der gibt sich im Interview mit Anne van Eickels betont gelassen.



Nach der misslungenen Fußball-WM in Russland und dem jüngsten 0:3 in der Nations League in den Niederlanden war Löw für seinen zaghaften Erneuerungskurs heftig kritisiert worden. "Das blende ich jetzt aus", sagte Löw und betonte: "Mit Druck kann ich schon relativ gut umgehen. Ich weiß, dass er nach solchen Spielen massiv ausfällt."



Verbandspräsident Reinhard Grindel habe ihm in einem persönlichen Gespräch am Montag erneut das Vertrauen ausgesprochen, berichtete Löw bereits am Montag auf einer Pressekonferenz. Im Gespräch mit Anne van Eickels fügte er hinzu: "Wir haben ein offenes Verhältnis beim DFB. Wenn es irgendwann mal eine andere Lösung geben wird, dann wird man rechtzeitig und in Ruhe darüber sprechen." Der 58-Jährige führt seit 2006 als Chef die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.



Für das Duell mit dem Weltmeister kündigte er Personalwechsel an. "Zwei, drei wichtige Punkte müssen wir verändern. Wir haben die Lehren aus dem Spiel gezogen", sagte Löw und betonte, dass es "taktisch und personell einige Änderungen geben muss". Kapitän Manuel Neuer jedoch bekommt erneut das Vertrauen als Nummer eins.