Jetzt will Deutschlands nächste Fußball-Generation auch den letzten Schritt machen. Im EM-Endspiel gegen Spanien am Freitag (20.45 Uhr) wollen sich Max Meyer, Serge Gnabry und Co. mit dem Titel krönen. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz erlebt seine Mannschaft "total fokussiert, weil wir noch nicht ganz fertig sind. Das gibt einem Trainer ein gutes Gefühl." Gegen die favorisierten Spanier will Kuntz mutig nach vorne spielen lassen, wie er im Gespräch mit Philipp Nagel ankündigt.