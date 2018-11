imago sportfotodienst/Jan Huebner/Ulrich Bild: imago sportfotodienst/Jan Huebner/Ulrich

- Hertha mit Optimismus gegen Leipzig

Tabellen-Sechster gegen Fünfter: Das Heimspiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig hat heute Abend das Potenzial zum Topspiel in der Bundesliga. Die Berliner sind in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen, die Sachsen sind seit neun Spielen unbezwungen. Wer hält also den Anschluss zur Spitzengruppe? Hertha BSC geht mit großem Optimismus in die Partie um 18.30 Uhr (Inforadio ist live ausführlich dabei). Aus der Sportredaktion berichtet Astrid Kretschmer.