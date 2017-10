- Hertha in Freiburg: Ein Punkt ist Pflicht

Für Hertha BSC läuft es derzeit nicht ganz so optimal wie früher, doch Trainer Pal Dardai will den Druck nicht noch weiter erhöhen. So gibt der Coach für die Auswärts-Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag beim SC Freiburg nicht den Sieg, sondern nur "einen Punkt" als öffentliches Ziel aus. Das Wichtigste zum Spiel am Sonntag im Breisgau im Vorbericht von Dennis Wiese. Anpfiff ist um 15.30 Uhr, Inforadio überträgt die Partie live in Ausschnitten.