Nullnummer zum Auftakt - Hertha holt Punkt gegen Bilbao

Hinterher wusste wohl kein Berliner so recht etwas anzufangen mit diesem 0:0 gegen den spanischen Vertreter Athletic Bilbao: Einerseits ist ein Punkt gegen den wohl stärksten Gruppengegner aller Ehren wert - andererseits wäre deutlich mehr drin gewesen, wäre Hertha in der starken zweiten Halbzeit nicht so fahrlässig mit den Chancen umgegangen. Jakpb Rüger berichtet von Berlinern mit gemischten Gefühlen.