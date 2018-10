imago sportfotodienst Bild: imago sportfotodienst

Mageres Spiel - Hertha holt einen Punkt in Mainz

Mehr als ein 0:0 war am Samstag nicht drin für die Berliner - und trotzdem bleiben sie nach dem Unentschieden in Mainz mit Platz vier weiterhin oben in der Tabelle. Nikolaus Hillmann hat die Partie gesehen.