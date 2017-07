Nach einem durchwachsenen Start bei der EM in den Niederlanden will die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel gegen Russland den Viertelfinal-Einzug perfekt machen. Dem DFB-Team würde am Dienstagabend in Utrecht gegen Russland ein ein Unentschieden fürs Weiterkommen reichen. Doch Bundestrainerin Steffi Jones fordert einen Sieg, wie Tabea Kunze berichtet. Inforadio überträgt die Partie ab 20.45 Uhr live.