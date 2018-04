- Europa blickt gebannt nach München

Jupp Heynckes geht mit einem "guten Gefühl" in sein letztes internationales Heimspiel mit dem FC Bayern. Die Situation sei ähnlich wie 2013, als ebenfalls mit ihm der Triple-Gewinn gelang. Deutscher Meister sind die Bayern schon wieder. Das Pokalfinale am 19. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt mit dem künftigen Bayern-Coach Niko Kovac ist ebenfalls erreicht. Fehlt noch das Ticket zum Königsklassenfinale am 26. Mai in Kiew. "Wir sind sehr gut beieinander. Wir spielen eine überragende Saison. Und die wollen wir damit krönen, dass wir ins Finale einziehen", sagte der 72-jährige Heynckes, der am Saisonende diesmal endgültig aufhören will.