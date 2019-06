Heute Abend kämpfen die deutschen U21-Fußballer um die Europameisterschaft: Sie treten im Finale der EM in Italien und San Marino gegen Spanien an. Inforadio überträgt das Finale ab 20:45 Uhr live und in voller Länge - im Radio und im Livestream. Die Mannschaften standen sich in Pflichtspielen bisher siebenmal gegenüber: Viermal gewann Spanien, zweimal konnte sich Deutschland durchsetzen.