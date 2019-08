dpa Bild: dpa

1:1 am 2. Spieltag - FC Union: In Augsburg war sogar mehr drin

Erstes Bundesligaauswärtsspiel, erstes Bundesligator, erster Bundesligapunkt. Der 1. FC Union ist mit dem 1:1 in Augsburg angekommen in der höchsten deutschen Spielklasse. Inforadio-Sportreporter Jakob Rüger hat beim Auslaufen am Sonntagmittag trotzdem einen nicht restlos zufriedenen Trainer getroffen.