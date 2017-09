In der Bundesliga ist Borussia Dortmund Tabellenführer - in der Champions League musste der BVB dagegen im zweiten Spiel die zweite Niederlage hinnehmen. Gegen den starken Titelverteidiger Real Madrid kassierte das Team von Trainer Peter Bosz am Dienstagabend vor heimischem Publikum ein 1:3 - nun ist das Weiterkommen in der europäischen Königsklasse akut gefährdet, wie Anne van Eickels berichtet.