- 1.FC Union: Die Aufstiegseuphorie ist verflogen

Im Frühjahr verpasste der 1.FC Union den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga nur knapp. Den großen Sprung wollten die Köpenicker eigentlich in der laufenden Saison nachholen, doch den eigenen Ansprüchen rennen sie bislang hinterher. Inforadio-Sportreporterin Stephanie Baczyk berichtet.

Am 20. März 2017 ist die Welt des 1. FC Union noch in allerbester Ordnung. Im Takt der Gesänge hüpfen die Spieler vor der Fankurve im Stadion an der Alten Försterei. Sie haben gerade das Team des 1. FC Nürnberg mit 1:0 besiegt und sind dadurch Tabellenführer der 2. Liga. Eine Premiere. Also hüpfen sie, Arm in Arm, mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.