Beim Confed Cup in Russland träumt das junge deutsche Perspektivteam vom Titel - "unsere Spieler sind hungrig und heiß", so Bundestrainer Jogi Löw. Im Halbfinale wartet aber eine knifflige Aufgabe, Gegner sind die Mexikaner. Wie Löw seine Spieler auf dieses Team einstellt, weiß Felix Mansel. Inforadio überträgt die Partie ab 20.00 Uhr live und in voller Länge.