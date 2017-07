Das Team hinter dem Team ist unglaublich wichtig. Bei Fußball-Weltmeister Deutschland wird das immer wieder gerne betont. Ohne all die fleißigen Helfer und Unterstützer an Massagebank, Kochtopf und auch auf dem Trainingsplatz wären die großen Erfolge überhaupt nicht möglich. Nicht viel anders ist es bei den deutschen Fußball-Frauen. Die treffen bei der Europameisterschaft in den Niederlanden am Freitagabend im 2. Gruppenspiel auf Italien (ab 20.45h LIVE im Inforadio). Die "Frauenversteher" im Team sorgen dafür, dass die Mannschaft auf den ersten Sieg bei dieser EM hofft. Aus dem deutschen Quartier berichtet Anne van Eickels.