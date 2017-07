- Deutschland überraschend im Viertelfinale gescheitert

Die deutschen Fußballerinnen müssen ihren Traum vom neunten EM-Titel begraben. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag am Sonntag im Viertelfinale der Auswahl Dänemarks in Rotterdam knapp mit 1:2 (1:1) und verpasste erstmals seit 1987 den Einzug in die Vorschlussrunde der kontinentalen Titelkämpfe. ARD-Sportreporter Thorsten Iffland berichtet.

"Uns hat einfach die Aggressivität und die Überzeugung gefehlt", sagte Torhüterin Almuth Schult. "Es ist bitter, wie dieses Aus zustande kommt: Wenn man seit Wochen den Rhythmus hat und dann hier um 11 Uhr raus muss zum Warmmachen, das ist eine ziemliche Katastrophe." Das Spiel war am Samstagabend nach heftigen Regenfällen in Rotterdam auf Sonntagmittag verschoben worden.



Isabel Kerschowski brachte den Titelverteidiger bereits in der 3. Spielminute in Führung, Nadia Nadim (49.) gelang kurz nach der Pause der nicht unverdiente Ausgleich für die Däninnen, ehe Theresa Nielsen (83.) den Siegtreffer erzielte. "Wir sind einfach mega-enttäuscht. Wir haben uns ganz viel hier vorgenommen, da ist man einfach nur traurig und enttäuscht", sagte Verteidigerin Lena Goeßling.



Im Halbfinale trifft Dänemark am Donnerstag in Breda entweder auf EM-Neuling Österreich oder Spanien. Gastgeber Niederlande hatte schon am Samstag mit einem 2:0 gegen den Olympia-Zweiten Schweden als erste Nation die Vorschlussrunde erreicht.