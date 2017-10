Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw sicherte sich am Donnerstag den Sieg in Gruppe C durch ein 3:1 (2:0) gegen Nordirland in Belfast. Sebastian Rudy (2. Minute), Sandro Wagner (21.) und Joshua Kimmich (86.) erzielten die Treffer für den Weltmeister. Josh Magennis (90. +2) traf für Nordirland. André Siems berichtet.