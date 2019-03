imago/DeFodi Bild: imago/DeFodi

Champions League live im Inforadio - Das nächste schwarz-gelbe Wunder?

Die Lage scheint aussichtslos: Nach der deutlichen 0:3-Hinspielniederlage gegen Tottenham stehen die Chancen des BVB auf ein Erreichen des Champions League – Viertelfinales mehr als schlecht. Dann muss eben wieder ein Wunder her! Wie die Borussia das schaffen will, berichtet Anne van Eickels. Und Sie können die Partie heute ab 21 Uhr live und in voller Länge im Inforadio hören!