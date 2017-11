Ina Fassbender/dpa Bild: Ina Fassbender/dpa

Mittwoch, 22.11.2017 - BVB kriselt weiter

Kein Mumm, keine Sicherheit, kein Stehvermögen - Borussia Dortmund hat seine Krise fortgesetzt und sich sang- und klanglos aus der Champions League verabschiedet. Mit dem 1:2 (1:0) gegen Tottenham Hotspur besiegelte der Revierclub am Dienstagabend das frühe Aus in der Fußball-Königsklasse und brachte den Arbeitsplatz von Trainer Peter Bosz vor dem brisanten Derby gegen den FC Schalke 04 am kommenden Wochenende weiter in Gefahr. Anne van Eickels mit einem Nachbericht.