Viktoria gegen BFC Dynamo - Berliner Landespokal: Das 'kleine' Traumfinale

Im Berliner Landespokal-Finale am Himmelfahrtstag (ab 17 Uhr live im Stream auf rbb|24) trifft die beste Berliner Amateurmannschaft des Jahres, der FC Viktoria, auf den BFC Dynamo. Zwei Regionalligisten kämpfen also im Jahn-Sportpark um den Titel - und damit um den Einzug in den DFB-Pokal. Die Teams hoffen dabei auf eine Rekordkulisse, wie Dennis Wiese berichtet.