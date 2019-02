imago/Sven Simon Bild: imago/Sven Simon

Mittwoch, 6. Februar 2019 - Volles Haus für Bayern-Schreck Hertha

Rund 74.000 Zuschauer im ausverkauften Olympiastadion fiebern dem Anpfiff gegen den Rekordpokalsieger Bayern München entgegen, am Mittwoch um 20:45 Uhr ist es endlich so weit (Inforadio überträgt komplett live). Die Berliner Hertha will ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen und träumt vom "Finale daheim". Dennis Wiese berichtet.