- Dämpfer für DFB-Elf gegen Niederlande

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Prestige-Duell gegen die Niederlande eine bittere 2:4 (1:0)- Niederlage kassiert und ist auf dem Weg zur EM 2020 wieder unter Zugzwang. Nach einem überlegenen Start verpasste die DFB-Elf mehr und mehr Chancen, während die Holländer eine starke Leistung zeigten.





Zunächst ging die DFB-Elf früh in Führung durch einen Treffer von Serge Gnabry in der 9. Minute. Oben drau gab es noch ein Handelfmetertor von Toni Kroos zum 2:2 (73.). Doch die Holländer drehten weiter auf. Frenkie de Jong (60.), ein Eigentor von Jonathan Tah (65.), Donyell Malen (79.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) sorgten vor 51.299 Zuschauern für den Sieg der Gäste.



Das Löw-Team, das im Hinspiel noch 3:2 gewonnen hatte, ist mit neun Punkten aus vier Partien weiter Zweiter der Gruppe C hinter dem nächsten Gegner Nordirland (12). Die Niederländer wahren mit nun sechs Zählern aus drei Spielen ihre Chancen auf die EM-Teilnahme. Die ersten beiden jeder Qualifikationsgruppe sind sicher bei der Endrunde dabei.