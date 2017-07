Am Wochenende geht es wieder los in der 2. Fußball-Bundesliga - die neue Saison startet. Der 1. FC Union Berlin beginnt mit einem Auswärtsspiel: die "Eisernen" müssen am Samstag beim FC Ingolstadt ran. Wie stark ist Union in der neuen Spielzeit? Inforadio-Reporter Jakob Rüger mit einem Team-Check.