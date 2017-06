Fußball-Vermarktung - 'Wir wollen keine englischen Verhältnisse'

Kommerzialisierung ja, aber bitte in einem gesunden Maß – sonst drohen irgendwann die Fans wegzulaufen. Das ist die Warnung, die die Initiative "FC Fair Play" an den Profifußball richtet. Der "Verein für Integrität im Profifußball" hat in Zusammenarbeit mit dem Fachmagazin "kicker" eine großangelegte Studie unter Tausenden Fans durchgeführt und kommt zu dem Schluss, dass bei den Fans eine Grenze erreicht ist. Über drohende Horrorszenarien und mögliche Lösungen spricht Nikolaus Hillmann mit dem Vereinsgründer André Bühler.