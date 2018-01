- "Schade. Ärgerlich. Bitter."

Hertha BSC ist mit einer Auswärtspleite in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Pal Dardai verlor in Stuttgart trotz zahlreicher Torchancen unglücklich durch ein Eigentor von Niklas Stark (78.). Und noch eine Hiobsbotschaft gibt es für die Herthaner: Abwehrchef Karim Rekik fällt weiter verletzt aus.

Hertha BSC muss weiter auf Abwehrchef Karim Rekik verzichten. Der niederländische Innenverteidiger fällt nach einer Fußverletzung auch beim Heim-Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund am Freitag aus, wie Berlins Coach Pal Dardai am Sonntag sagte. "Er hat immer noch Probleme", berichtete der Ungar. Am Montag soll Rekik erneut untersucht werden, nach seinem Ausfall am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 Mitte Dezember war eine Prellung diagnostiziert worden.