Hertha verliert auch in Bremen - 'Das ist einfach zu wenig'

Die Auswärtsmisere der Hertha wird immer beängstigender: Die neunte (!) Niederlage auf fremdem Platz in Folge mussten die Berliner beim 0:2 in Bremen hinnehmen. Und hochverdient war sie obendrein: Vorne schlampig, hinten naiv - so präsentierte sich das Team von Trainer Dardai. Nikolaus Hillmann berichtet von frustrierten Berlinern.