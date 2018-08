Mit einem Duell zwischen Meister Bayern und der TSG Hoffenheim startet am Freitag um 20.30h die Fußball-Bundesliga in die 56. Saison. Nach dem desaströsen WM-Aus als Gruppenletzter in der Vorrunde und dem Medienrummel um den Rückzug von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft beginnt damit wieder der Fußball-Alltag in Deutschland. Was bleibt und was neu ist, berichtet ARD-Sportreporter Philipp Laberenz.