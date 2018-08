dpa Bild: dpa

Freitag, 10. August 2018 - Vier Medaillen - eine Party

Triumph im Olympiastadion: Speerwerfer Thomas Röhler aus Jena hat am Donnerstagabend bei der Leichtathletik EM in Berlin die Goldmedaille gewonnen. Silber ging an Andreas Hofmann aus Mannheim. Erfolgreich waren auch die deutschen Läuferinnen. Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder holten Silber und Bronze im 100 Meter Hürdenlauf. Burkhard Hupe fasst einen erfolgreichen Wettkampftag zusammen.