Di 19.10.2021 | 11:15

- Champions League: Leipzig in Paris, Dortmund in Amsterdam

In der Fußball-Champions ist RB Leipzig in der Gruppe A am Dienstagabend bei Paris Saint Germain zu Gast - und Dortmund spielt in Gruppe C bei Ajax Amsterdam. Anpfiff ist um 21 Uhr. Wir übertragen beide Spiele in voller Länge LIVE als Konferenz - im Radio sowie im Stream auf inforadio.de und in der App.