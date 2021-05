imago images/ Kenny Beele Bild: imago images/ Kenny Beele

Do 27.05.2021 | 14:15 | Sport

- Satou Sabally – die Basketball-Olympiahoffnung aus Berlin

Die Basketballerin Satou Sabally kommt offenbar nie zur Ruhe. Sie spielt für zwei Teams, eines in den USA, eines in der Türkei - und momentan auch noch für Deutschland in der Olympia-Qualifikation. Angefangen hat Sabally auf den Straßenplätzen Berlins. Von Lukas Scheid