Hertha BSC - 1.FC Union - Spezial: "Hauptstadtderby" LIVE im Inforadio

It's Derbytime! In einer "Hauptstadtderby"-Sonderausgabe kommentieren Christian Beeck, Axel Kruse und Moderator Dirk Walsdorff das Spiel Hertha gegen Union ab 20:04 Uhr LIVE im Inforadio, auf inforadio.de und in der App - und auf rbb24 können Sie ihnen sogar dabei zuschauen!

Wenn am Freitagabend Hertha BSC den 1. FC Union zum Derby empfängt, ist Inforadio den ganzen Abend live dabei. Ab 20:04 Uhr läuft die Sondersendung rund um das Berliner Bundesligaduell, die die Fußballfans wie schon bei den Derbys in der Vorsaison nicht nur hören, sondern unter rbb24.de auch sehen können. Mit dabei sind erneut Christian Beeck und Axel Kruse. Der ehemalige Sportdirektor der Eisernen und Herthas Ex-Kapitän sind die Protagonisten des Inforadio Podcasts "Hauptstadtderby", in dem sie jeden Montag die Spiele von Hertha und Union analysieren. Beim Hinrunden-Derby dieser Saison sind beide wieder live im Inforadio dabei: Christian Beeck beobachtet die Partie aus dem rbb-Studio, während Axel Kruse aus dem Stadion zugeschaltet wird. Das rbb-Team in der Sendung sind wie bei den Derbys der Vorsaison Moderator Dirk Walsdorff, Live-Reporter Lars Becker und Netzreporter Uri Zahavi.