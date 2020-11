dpa/ Robert Michael Bild: dpa/ Robert Michael

Sa 14.11.2020 | 20:45

- LIVE im Inforadio: Deutschland gegen Ukraine

Im Rahmen der Nations League tritt die deutsche Fußballnationalmannschaft Samstagabend in Leipzig gegen die Ukraine an. Trotz der Corona-Fälle im ukrainischen Team soll die Partie stattfinden. Inforadio überträgt LIVE ab 20.45 Uhr im Radio, Live-Stream und via Inforadio-App.