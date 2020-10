Bild: dpa/ Wolfgang Rattay

- Europa League — Bayer Leverkusen trifft Slava Prag

Nach dem Kantersieg zum Auftakt hat Bayer Leverkusen in der Europa League am Donnerstagabend bei Slavia Prag das erste Auswärtsspiel. Mehr als die Stamm-Elf wird bei der Partie fehlen. Inforadio überträgt LIVE in Ausschnitten ab 21.00 Uhr.