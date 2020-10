Bild: dpa/ Ulrich Hufnagel

Mi 07.10.2020 | 20:25

- LIVE: Freundschaftsspiel Deutschland gegen Türkei

Deutschland spielt am Mittwochabend gegen die Türkei im RheinEnergie-Stadio in Köln. Das Freundschaftsspiel dient Trainer Jogi Löw auch dazu, um Spieler aus der zweiten Reihe zu testen. Wir übertragen die Partie LIVE ab 20.25 Uhr im Inforadio, im Livestream und in der Inforadio App.