- Laureus Sports Awards: Sportweltstars in Berlin

Die Laureus World Sports Awards, die sogenannten "Sport-Oscars", werden am 17. Februar 2020 in Berlin verliehen. Eine Jury aus knapp 70 ehemaligen Spitzensportlern ermittelt die Gewinner in den sieben Hauptkategorien. Unter dem Motto "Sport unites us" werden die Auszeichnungen im Rahmen einer Gala in der Verti Music Hall vergeben.