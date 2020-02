ZB Bild: ZB

- Ausgeträumt: Klinsmann schmeißt als Hertha-Trainer hin

Ungläubiges Staunen bei Fans, Presse und wohl auch bei den Vereins-Verantwortlichen: Jürgen Klinsmann hat per Facebook seinen Abschied als Hertha-Trainer verkündet. rbb-Sportchef Dirk Walsdorff über die Gründe und die Frage: Was nun? Das rbb-Fernsehen sendet am Dienstag um 20:15 Uhr ein rbb SPEZIAL zum Klinsmann-Rücktritt.

Kurzbio Jürgen Klinsmann Name: Jürgen Klinsmann Geburtstag: 30. Juli 1964 Geburtsort: Göppingen in Baden-Württemberg Position als Spieler: Stürmer Spieler-Stationen: Stuttgarter Kickers (1981 - 1984), VfB Stuttgart

(1984 - 1989), Inter Mailand (1989 - 1992), AS Monacao (1992 - 1994),

Tottenham Hotspur (1994 - 1995), Bayern München (1995 - 1997),

Sampdoria Genua (7/1997 - 12/1997), Tottenham Hotspur (1/1998 -

6/1998) Länderspiele: 108 (47 Tore) Größte Spieler-Erfolge: Weltmeister 1990, Europameister 1996,

Vize-Europameister 1992, UEFA-Cupsieger 1991 und 1996, deutscher

Meister 1997, deutscher Fußballer des Jahres 1988 und 1994, Englands

Fußballer des Jahres 1995 Trainer-Stationen: Bundestrainer (7/2004 - 6/2006), FC Bayern München

(08/2008 - 04/2009), US-Nationalmannschaft (07/2011 bis 11/2016), Hertha BSC (11/2019 bis 02/2020) Größte Trainer-Erfolge: WM-Dritter 2006 mit Deutschland, Gewinner

CONCACAF Gold Cup 2013 mit den USA Stationen als Funktionär: seit 8. November 2019 Mitglied des Aufsichtsrates der KGaA von Hertha BSC (Quelle: dpa)