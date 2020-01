imago images/nordphoto Bild: imago images/nordphoto

1. FC Union Berlin - Nach dem Trainingslager überwiegt die Zufriedenheit

Der 1. FC Union Berlin bricht am Sonntag seine Zelte in Spanien ab. Am Nachmittag geht es für die Köpenicker mit dem Flieger zurück nach Berlin. Mit ihm Gepäck sind ein paar neue Kniffe, aber auch viel Altbewährtes. Inforadio-Sportreporter Simon Wenzel mit einem Fazit zum Trainingsalger der Eisernen in Spanien.