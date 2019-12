imago images/Mauersberger Bild: imago images/Mauersberger

Fr 06.12.2019 | 08:15 | Sport

- Mit Good Vibrations und breiter Brust zur Eintracht

Jürgen Klinsmann steht vor seinem zweiten Spiel als Hertha-Trainer. Nach der Premieren-Niederlage gegen Borussia Dortmund soll bei Eintracht Frankfurt am Freitagabend (ab 20:30 Uhr berichtet Inforadio live in Auszügen) ein Sieg her. Klinsmanns Rezept: Gute Laune und harte Arbeit. Das hat Hertha-Reporterin Astrid Kretschmer beobachtet.