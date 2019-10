dpa Bild: dpa

- Das Einheitsderby von 1990

Wenn der 1. FC Union am nächsten Wochenende auf Hertha BSC trifft, dann blickt Fußball-Deutschland auf das Hauptstadtderby. Natürlich hat dieses Duell keine lange Historie, wie zum Beispiel das Ruhrpott-Derby zwischen Dortmund und Schalke. Das ist allerdings auch geschichtlich bedingt. Das erste Duell gab es nämlich erst am 27. Januar 1990. Jakob Rüger blickt zurück auf eine Zeit, als Hertha- und Union-Fans Hand in Hand ins Stadion gingen.