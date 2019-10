imago images / Müller-Stauffenberg Bild: imago images / Müller-Stauffenberg

Sa 19.10.2019 | 08:15

- Bricht Hertha ihre schwarze Werder-Serie?

In der Fußball Bundesliga hatte Hertha BSC zuletzt einen Lauf. Drei Siege in Serie haben die Berliner eingefahren. Am Samstagnachmittag wollen die Spieler in Bremen nachlegen. Allerdings spielen sie gegen Werder Bremen - und da gibt es eine unrühmliche schwarze Serie, berichtet Astrid Kretschmer. Die Bundesligakonferenz ab 15 Uhr im Inforadio.