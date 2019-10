dpa Bild: dpa

Fr 18.10.2019 | 15:25 | Sport

- Berliner Funktionär: "Politik hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen"

Den Fußball-Schiedsrichtern droht am Wochenende reichlich Arbeit. Spätestens dann dürfte der Salut-Gruß der türkischen Nationalspieler auch in den deutschen Kreis- und Jugendligen ankommen. Die Fußballverbände in Bayern und NRW haben bereits eine Null-Toleranz-Politik angekündigt. Mehmet Matur ist Vorstandsmitglied des Berliner Fußball Verbands, zuständig für Integration und Vielfalt. Im Inforadio erklärt er die Position des Berliner Verbands.