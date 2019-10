Bild: imago images/Peter Hartenfelser

EM-Qualifikationsspiel - Drei Punkte in Estland sind Pflicht

8:0 hieß es beim Hinspiel zwischen Deutschland und Estland in der EM-Qualifikation. ganz so höch dürfte der Sieg am Sonntagabend in Tallinn nicht ausfallen. Denn die Esten haben zuletzt unter ihrem neuen Trainer besser gespielt. Aber drei Punkte sollte Joachim Löws stark ersatzgeschwächte Elf schon herausholen können. Inforadio überträgt das Spiel ab 20:45 Uhr komplett live, auch via App.