Di 08.10.2019 | 14:15 | Sport

- Löw gibt Niklas Stark Einsatzgarantie

Auf ganze 13 Spieler seines Kaders muss Bundestrainer Jogi Löw am Mittwochabend (20:45 Uhr) im Testspiel gegen Argentinien verzichten. "Das macht die Sache im Hinblick auf 2020 schon ein bisschen schwieriger", sagte Löw am Dienstag mit Blick auf die EM im kommenden Sommer. Die Ausfälle bieten allerdings Debütanten eine Chance. Löw sicherte Niklas Stark einen Einsatz von Beginn an zu. Julia Büchler berichtet.