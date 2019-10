imago images / Beautiful Sports Bild: imago images / Beautiful Sports

Schadensbegrenzung! Mit diesem Ziel ging Zehnkämpfer Niklas Kaul am Donnerstag in den 2. Tag seines Wettbewerbes bei der Leichtathletik-WM in Doha. Er war Elfter, - und wollte gern noch ein paar Plätze gut machen. Das gelang ziemlich gut, - denn Kaul überholte alle, und ist neuer Weltmeister. Sportreporter Martin Roschitz über eine dieser Geschichten, wie sie wohl nur der Sport schreiben kann.