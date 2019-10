Bild: dpa/ Jan Woitas

Mi 02.10.2019 | 17:18

- RB Leipzig gegen Olympique Lyon - LIVE

Sieben Spiele ohne Sieg und nur Platz elf in der Liga: Für Olympique Lyons Trainer Sylvinho ist das Vorrunden-Duell in der Champions League gegen RB Leipzig am Mittwochabend ein Endspiel. Der "L’Equipe" mangelt es an Kaltschnäuzigkeit, die illustre Stürmerriege scheiterte aus allen Lagen. Gegen den defensivstarken RB Leipzig wird die Effizienz entscheidend sein. Inforadio übertragt das Spiel ab 21.00 Uhr live im Radio, im Livestream und auf der Inforadio-App.