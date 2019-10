dpa/ picture alliance/ Peter Niedung Bild: dpa/ picture alliance/ Peter Niedung

Mi 02.10.2019 | 14:15 | Sport

- CL live: Borussia Dortmund gegen Slavia Prag

Borussia Dortmund ist mit großen Zielen in die Saison gestartet. In der Bundesliga liegt Dortmund derzeit allerdings nur auf Rang 8 und in der Königsklasse hat man gegen Barcelona einen möglichen Sieg verspielt. Umso wichtiger wäre am Mittwochabend ein Erfolg bei Slavia Prag. Die Sportschau überträgt das Spiel ab 18.55 Uhr im Audio-Livestream. Aus der tschechischen Hauptstadt berichtet WDR-Sportreporterin Anne van Eickels.