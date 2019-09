Bild: imago images / Mandoga Media

Mi 18.09.2019 | 20:45

UEFA Champions League - LIVE im Inforadio: FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad

Am Mittwoch muss auch der FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League ran - die Münchener empfangen Roter Stern Belgrad. Parallel spielt Bayer 04 Leverkusen gegen Lokomotive Moskau. Inforadio überträgt beide Spiele live in Konferenz: Im Radio, im Netz und auf der Inforadio-App!