Mo 19.08.2019 | 06:15 | Sport

- Bundesligapremiere des 1. FC Union: Eindrucksvoll war nur die Stimmung

Klassenunterschied, kalte Dusche, Ernüchterung: Alles trifft es, was der 1. FC Union bei seiner Premiere am Sonntagabend in der Fußball-Bundesliga erleben musste. 0:4 verloren die Eisernen im Stadion an der Alten Försterei gegen RB Leipzig. Wirklich erstligaligareif war in dieser Begegnung nur ein Mannschaftsteil der Unioner - der 12. Mann auf den Rängen. Inforadio-Reporter Jakob Rüger über den Bundesliga-Neuling.